Глава Минздрава Италии считает, что страна справилась с эпидемией COVID-19

https://static.news.ru/photo/4dbcf0de-cb69-11ea-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Роберто Сперанца Фото: European Council Mauro Scrobogna.Mauro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия справилась с эпидемией коронавируса, но полную безопасность гарантирует только вакцина. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, а о стране в целом, — цитирует его РИА Новости.

Сперанца добавил, что Италия была второй страной после Китая по числу заражённых и не имела «инструкции по эксплуатации» COVID-19, но смогла справиться. Впрочем, по его мнению, пока рано говорить о решении проблемы, поскольку международная ситуация с пандемией коронавируса по-прежнему вызывает беспокойство.

Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина, — сообщил Сперанца.

Отмечается, что на 21 июля общее число случаев заражения коронавирусом на Апеннинах достигло почти 245 тысяч, более 197 тысяч больных выздоровели, с начала пандемии погибли 35 073 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма COVID-19 на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания. Также им удалось выяснить, что распространение инфекции в стране началось раньше, чем предполагалось, а при лечении пациентов нужно было выбрать другой метод.