Глава кабмина Южной Осетии покидает свой пост из-за протестов

https://static.news.ru/photo/36bc9206-e962-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев принял решение об отставке, следует из сообщения пресс-службы президента и правительства республики.

Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал своё решение и считает его правильным, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

В пятницу, 28 августа, в центре столицы Южной Осетии Цхинвала собрались несколько сотен человек на фоне распространения информации о смерти местного жителя, которого накануне задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Протестующие потребовали отставки правительства.

Глава государства Анатолий Бибилов вышел к собравшимся и сообщил о решении отстранить министра от должности на время расследования уголовного дела по факту смерти подозреваемого.

Глава республики также поручил направить материалы на экспертизу в Ростов-на-Дону, «чтобы не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял». Президент взял расследование дела на личный контроль, писал NEWS.ru.