Главу МВД Южной Осетии отстранили от должности из-за смерти подозреваемого

https://static.news.ru/photo/7e422c14-e947-11ea-806d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Наниев Фото: presidentruo.org

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности. Как сообщила пресс-служба главы республики, решение принято в связи со смертью молодого жителя республики, обвиняемого в покушении на Наниева.

Смерть Инала Джабиева вызвала протесты местных жителей. На центральную площадь Цхинвала вышло порядка 100 человек, в том числе родственники погибшего. Митингующие потребовали отставки правительства.

Анатолий Бибилов вышел к собравшимся и пообещал, что виновники произошедшего понесут наказание. Он также сообщил, что по данному факту было заведено уголовное дело, а глава МВД будет отстранён от должности на время следствия.

Я вас заверяю, что это дело будет доведено до конца, виновный понесет наказание, — сказал глава республики.

Чтобы избежать сомнений в экспертизе материалов дела, их направят на проверку в Ростов-на-Дону, передает ТАСС.

В настоящее время депутаты парламента собираются на экстренную сессию, в ходе которой обсудят сложившуюся ситуацию. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Превышение должностных полномочий», проводятся следственные мероприятия на территории МВД РЮО, устанавливаются лица, которые с работали с Джабиевым, проводится сбор материала.

Подозреваемый в покушении на Наниева Инал Джабиев скончался в СИЗО. На его теле были обнаружены повреждения, а в больницу его доставили в бессознательном состоянии, сообщает «Спутник Осетия».

Нападение на главу МВД произошло на улице 8 июня 17 августа. Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел. Сам он в этот момент находился в машине, но не пострадал, писал NEWS.ru.