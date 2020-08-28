Главу МВД Южной Осетии отстранили от должности из-за смерти подозреваемого

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности. Как сообщила пресс-служба главы республики, решение принято в связи со смертью молодого жителя республики, обвиняемого в покушении на Наниева.
Смерть Инала Джабиева вызвала протесты местных жителей. На центральную площадь Цхинвала вышло порядка 100 человек, в том числе родственники погибшего. Митингующие потребовали отставки правительства.
Анатолий Бибилов вышел к собравшимся и пообещал, что виновники произошедшего понесут наказание. Он также сообщил, что по данному факту было заведено уголовное дело, а глава МВД будет отстранён от должности на время следствия.
Я вас заверяю, что это дело будет доведено до конца, виновный понесет наказание, — сказал глава республики.
Чтобы избежать сомнений в экспертизе материалов дела, их направят на проверку в Ростов-на-Дону,
В настоящее время депутаты парламента собираются на экстренную сессию, в ходе которой обсудят сложившуюся ситуацию. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Превышение должностных полномочий», проводятся следственные мероприятия на территории МВД РЮО, устанавливаются лица, которые с работали с Джабиевым, проводится сбор материала.
Подозреваемый в покушении на Наниева Инал Джабиев скончался в СИЗО. На его теле были обнаружены повреждения, а в больницу его доставили в бессознательном состоянии,
Нападение на главу МВД произошло на улице 8 июня 17 августа. Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел. Сам он в этот момент находился в машине, но не пострадал, писал NEWS.ru.
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