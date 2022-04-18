Глава ДНР Денис Пушилин предположил, что наёмники из США, Канады и Румынии могут находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что на заводе могут быть блокированы офицеры французской разведки, однако информация подтверждения не нашла.

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии, Канады, — заявил Пушилин.

Ранее Минобороны России заявило, что на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наёмников. В ведомстве отметили, что их ждёт длительное тюремное заключение.

Первый зампредседателя парламентского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru. что в составе мариупольской группировки украинских войск могут находиться некие высокопоставленные представители США, связанные с «цветными революциями» в разных странах и контактами с террористическими группировками, поэтому «ещё будет много сюрпризов» по поводу обмена пленными.