В ГД призвали «ждать много сюрпризов» с обменом пленными по Украине

В составе мариупольской группировки украинских войск могут находиться некие высокопоставленные представители США, связанные с «цветными революциями» в разных странах и контактами с террористическими группировками, поэтому «ещё будет много сюрпризов» по поводу обмена пленными, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал обращение украинского политика и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя».

Кроме того, двое пленных британцев, прибывших на Украину в качестве наёмников, в прямом эфире российского ТВ попросили английского премьера Бориса Джонсона обменять их на Виктора Медведчука. Российская сторона пока не комментировала обращение украинского политика.

Сейчас Киев запрещает мариупольской группировке вести переговоры о сдаче в плен. Но есть информация, что там находится гораздо больше наёмников, чем обозначено, в том числе некие высокопоставленные представители США, известные своим участием в цветных революциях в разных странах и контактами с террористическими группами. Я думаю, ещё будет много сюрпризов, кто будет просить руководство своих стран обменивать их на определённых лиц, — рассказал Чепа.

Он отметил, что «гуманитарные действия по обмену пленными обязательно должны идти, но кого и как менять — надо рассматривать отдельно, в зависимости от их участия в геноциде украинского народа».

Накануне Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя». Видеообращение распространила Служба безопасности Украины. СБУ задержала Медведчука 12 апреля. На данный момент наиболее активное сопротивление российским войскам и НМ ДНР в Мариуполе оказывают боевики националистических группировок, блокированные на заводе «Азовсталь».

Ранее супруга задержанного Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к Путину. Жена оппозиционного политика попросила президента РФ помочь в освобождении депутата, указав на незаконность действий украинских властей.