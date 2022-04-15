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Мир

В Минобороны рассказали, что грозит иностранным наёмникам на Украине

Минобороны РФ: иностранных наемников ждёт длительное тюремное заключение
12:32, 17 апреля 2022
В Минобороны рассказали, что грозит иностранным наёмникам на Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Иностранных наемников, приехавших на Украину, ожидает долгий срок в тюрьме. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков считает, что это лучший вариант для людей, приехавших «убивать славян» за деньги, передаёт Комсомольска правда.

Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения,заявил Конашенков.

По информации Минобороны, Киев привлек всего около семи тысяч наемников из 63 стран. Так, по данным ведомства, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки в настоящее время находится до 400 наемников. 

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