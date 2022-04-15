В Минобороны рассказали, что грозит иностранным наёмникам на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры сноса памятника советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове. URA.ru сообщает, что после демонтажа архитектурного сооружения на его место была нанесена надпись «Слава Украине».

На видео также показано, как люди, опрокинувшие памятник, погрузили его в грузовик, после чего отвезли к месту, напоминающему свалку. Ранее в городе Стрый Львовской области снесли стелу советскому воину. Кроме...