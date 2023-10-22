Герой России рассказал, откуда у ВСУ появилось так много МиГ-29 Генерал Липовой: страны НАТО передают ВСУ остатки МиГ-29 вместо их утилизации

Фото: МО Украины

Истребители МиГ-29 перебрасывают на Украину из Польши и других бывших стран соцлагеря, которые ныне являются членами НАТО, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, зачастую Киеву передают неисправные машины.

Выгребают все остатки с баз хранения. Страны НАТО этим пользуются, чтобы не утилизировать МиГ-29 у себя, они их передают ВСУ, а сами претендуют на более современные американские [истребители]. Самолеты, которые приходят, у них либо ресурс ограничен, либо его вообще нет, — сообщил Липовой.

Генерал подчеркнул, что речь идет о самолетах МиГ-29 первой серии, которые не проходили модификацию.

У них шансов уйти от огня ЗРК практически нет, потому наша ПВО модернизированная, наши истребители оснащены новейшими радарами и ракетами «воздух — воздух». Плюс у ВСУ есть дефицит опытных летчиков и технических специалистов для обслуживания самолетов, они затыкают дыры новичками, которых хватает максимум на один-два вылета. Каждому пилоту требуется около 200 часов налета минимум на той технике, на которой он будет воевать, плюс полгода боевой подготовки, — рассказал Герой России.

21 октября Минобороны РФ сообщало о двух украинских МиГ-29, сбитых за сутки российскими системами ПВО. Перед этим, 20 октября, военкор Александр Коц сообщал о семи самолетах ВСУ, сбитых за сутки. Он напомнил, что в мае президент Польши Анджей Дуда заявлял о планах передачи Киеву 28 истребителей МиГ-29.