https://static.news.ru/photo/013e3572-71b6-11ea-97d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Германия приняла решение открыть России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны. Сейчас документы хранятся в федеральном архиве в городе Кобленце, рассказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Такое решение, отметил он, имеет особое значение в канун 75-летия окончания войны. Собранный материал, который долгие годы не был должным образом упорядочен, будет передаваться частями, рассказал фон Гайр в интервью телеканалу «Звезда». Однако как именно будет организована процедура, пока не решено.

По словам дипломата, в архивных документах находятся данные о судьбах более 500 тысяч советских граждан. Германия хочет, чтобы эта информация дошла непосредственно до их семей, подчеркнул посол. Он выразил надежду, что совместная работа с архивами позволит выработать у двух народов солидарную оценку истории Второй мировой войны.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что граждане СССР проявили колоссальное самопожертвование в борьбе с нацистской Германией во Второй мировой войне.