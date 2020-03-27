Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что граждане СССР проявили колоссальное самопожертвование в борьбе с нацистской Германией во Второй мировой войне.
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Я знаю не понаслышке о великом самопожертвовании, которое проявили жители СССР в разгроме нацистской Германии. Это был великий, но ужасный триумф над Германией, Японией, Италией, который дался дорогой ценой, — сказал дипломат.
Салливан напомнил, что советский и американский народы в годы войны выступали как союзники. В таком качестве СССР и США пришли к победе. Посол также подчеркнул, что хотел бы участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая.
Как сообщал NEWS.ru, представлять Вашингтон на параде Победы в Москве будет советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен.
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