https://static.news.ru/photo/611b1bd2-704d-11ea-a444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что граждане СССР проявили колоссальное самопожертвование в борьбе с нацистской Германией во Второй мировой войне.

Как передаёт РИА Новости, в рамках видеоконференции Салливан отметил, что у него есть «своя личная история», связанная с войной.

Я знаю не понаслышке о великом самопожертвовании, которое проявили жители СССР в разгроме нацистской Германии. Это был великий, но ужасный триумф над Германией, Японией, Италией, который дался дорогой ценой, — сказал дипломат.

Салливан напомнил, что советский и американский народы в годы войны выступали как союзники. В таком качестве СССР и США пришли к победе. Посол также подчеркнул, что хотел бы участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая.

Как сообщал NEWS.ru, представлять Вашингтон на параде Победы в Москве будет советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен.