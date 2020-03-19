Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о праве правительства замораживать цены на лекарства. Такая возможность появится у кабмина в условиях эпидемии или всплеска цен.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учётом...