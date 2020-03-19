Президент США Дональд Трамп не сможет приехать на Парад Победы в Москву. Американскую делегацию возглавит советник главы государство по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Американский посол в РФ Джон Салливан, сообщивший эту новость, напомнил, что Соединённые Штаты чтят память о Второй мировой войне.
Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех, — цитирует KP.ru слова Салливана.
NEWS.ru писал, что руководители стран НАТО обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц, и если да, то кого.