Генсек ООН призвал услышать претензии граждан Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c986b2c2-e0b3-11ea-8380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что претензии жителей Белоруссии должны быть услышаны.

Генсек ООН полагает, что жалобы народа должны быть услышаны, — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

По его словам, репрессии не являются ответом.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Евросоюз должен поддержать участников мирных акций в Белоруссии.