Генсек ООН назвал отвратительной атаку на верующих в Ницце

https://static.news.ru/photo/d6ab9054-1a05-11eb-88b4-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Ницце. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Генсек резко осуждает отвратительную атаку, которая произошла сегодня в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли несколько человек. Он выражает соболезнования семьям погибших и подтверждает солидарность ООН с правительством и народом Франции, — сказал представитель Гутерриша.

Утром 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом».

Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, писал NEWS.ru.