Генсек НАТО призвал РФ пересмотреть независимость Южной Осетии и Абхазии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге в Тбилиси, что Альянс призывает Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, которые приводит ТАСС, он также назвал «совершенно незаконным» голосование на выборах президента России на этих территориях и в новых регионах страны.

НАТО продолжает призывать Россию пересмотреть свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии, — сказал Столтенберг.

Столтенберг при этом заявил, что Грузия сталкивается со «сложными вызовами» из-за «имперских амбиций» Москвы. Генсек НАТО призвал Тбилиси «сделать больше» для того, чтобы «остановить Россию». По его словам, в поддержке Украины грузинская сторона не должна ограничиваться только приемом беженцев и гуманитарной помощью.

Кроме того, на пресс-конференции Столтенберг перепутал название грузинской столицы и сказал, что рад «снова вернуться в Баку». Вскоре пресс-служба НАТО исправила эту ошибку в расшифровке речи генсека, заменив столицу Азербайджана в тексте на Тбилиси.

17 марта спикер парламента Южной Осетии Алан Алборов рассказал об обсуждении с Москвой вопроса о возможном вхождении республики в состав России. По его словам, консультации на эту тему проходят в тесной координации с РФ с учетом двусторонних отношений и договоров.