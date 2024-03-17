В Южной Осетии рассказали о вступлении в состав России Спикер парламента Южной Осетии: вступление в состав РФ обсуждается с Москвой

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов

Вопрос возможного вхождения Южной Осетии в состав России обсуждается между сторонами, заявил председатель парламента республики Алан Алборов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва и Цхинвал ведут скоординированную внешнюю политику.

Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров, — заявил Алборов в ответ на вопрос о возможности референдума по соответствующей теме.

Он отметил, что когда стороны достигнут взаимного заключения о присоединении Южной Осетии к России, это будет сделано.

В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе послания к народу и парламенту заявил, что надеется на скорое вхождение республики в состав России. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков в мае 2022 года, говоря о референдуме в республике, отмечал, что Москва не планирует предпринимать в этом направлении никаких шагов.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.