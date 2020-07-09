Французский журналист: украинских политиков должен наблюдать психиатр

https://static.news.ru/photo/ba5805bc-c1a0-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Кристель Нэан Фото: Christelle Néant/vk.com

Журналист из Франции Кристель Нэан сообщила в своей статье, что украинских политиков, которые пугают граждан Украины «вторжением» России, должны наблюдать психиатры. Она считает, что заявления политиков — хороший повод для исследования специалистов.

Среди прочего Кристель Нэан привела в пример высказывания замглавы МИД Украины Василия Боднара и главкома украинских ВМС Алексея Неижпапы о «ментальной подготовке» к наступлению России. Они увидели угрозу в стратегических учениях «Кавказ-2020».

Я думаю, что исследователи в области психиатрии должны серьёзно рассмотреть вопрос о создании лаборатории на Украине, учитывая уровень безумия среди элиты страны. В том числе когда украинские журналисты обвиняют своих российских коллег в том, что они их прокляли, или когда украинские чиновники периодически распространяют обвинения о несуществующем российском вторжении, или и вовсе когда они путают Российскую Федерацию с Российской империей, — сообщила Кристель Нэан в издании AgoraVox.

Журналист имела в виду случай, когда украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил российского коллегу Владимира Соловьёва в том, что он его проклял, и после этого у Гордона воспалился глаз. Кристель Нэан уточнила, что «Российская империя» вместо Российской Федерации употребил главком украинских ВМС Алексей Неижпапа.

Есть люди, которые застряли в советском времени и не в состоянии понять, что сегодняшняя Россия — это не СССР. Но у этого адмирала собственный компас времени ещё больше, чем у других русофобов, и он явно застрял не на 30 лет назад, а более века назад! — сообщила журналист.

Кроме того, журналист отметила, что у России нет причин вторгаться на Украину под предлогом открытия Северо-Крымского канала, чтобы обеспечить снабжение полуострова.

Проблема была решена по-другому. Украинские радикалы разрушили опоры электроэнергии, которые обеспечивали полуостров. Вместо того чтобы полагаться на Киев, Россия протянула электрические кабели через Керченский пролив, и проблема была решена добросовестно для всех, — привела пример Кристель Нэан.

Журналист добавила, что даже и не будет комментировать бредовое высказывание о ракетах «Нептун», которые якобы поразят Крым с Украины. Она лишь отметила, что любителям этой теории стоит вспомнить радиус действия ракет «Калибр» и то, что у России хорошие системы противоракетной обороны.

Как писал NEWS.ru ранее, генерал США Бен Ходжес заявил, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией. Он отметил, что Североатлантический альянс не будет вмешиваться в военный конфликт, если такой произойдёт, поскольку Киев не является членом НАТО. Кроме того, некоторые страны — участницы НАТО хотят сохранить нейтралитет в отношении с Россией.