«Её фирменное блюдо»: греческие СМИ о лжи экс-омбудсмена Украины Денисовой Греческая газета объяснила бесславное окончание карьеры экс-омбудсмена Украины Денисовой

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Людмила Денисова

Греческая газета Εφημερίδα των Συντακτών объяснила бесславное окончание карьеры экс-омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой её постоянной ложью о российской армии, которая основывалась на непроверенных пропагандистских материалах западной прессы. Греческие журналисты назвали эти статьи чудовищной ложью, которая стала «фирменным блюдом» Денисовой и закончилась снятием её с должности.

И чего только не говорили уста госпожи Людмилы за последние четыре месяца — о резне сотен мирных жителей в Буче и Краматорске, о разрушенных до основания целых городах, о братских могилах и передвижных крематориях, где исчезли тысячи погибших мирных жителей, — пишет издание.

Газета припомнила ей и ложь о массовых похищениях детей и выдуманных концлагерях, якобы созданных оссийскими войсками, о разбомбленных роддомах и театре в Мариуполе. Также омбудсмена обвинили во лжи о «систематических изнасилованиях украинок и даже новорожденных детей». Все эти «разоблачения» от Денисовой молниеносно попадали на заголовки ведущих изданий на протяжении четырех месяцев.

Журналисты Εφημερίδα των Συντακτών упрекнули своих западных коллег, и даже некоторых греческих репортеров в том, что они не выполняли свою работу и забыли о такой простой вещи, как проверка фактов. А ведь в этом и заключается их работа, напомнили в газете.

Верховная рада 31 мая приняла решение снять с поста уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. Решение было принято с подачи офиса президента Украины Владимира Зеленского.