Евросоюз не стал открывать границы для россиян

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Совет ЕС вновь не включил Россию в обновлённый список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы. Более того, третья по счёту редакция документа не только не пополнилась новыми государствами, но и была сокращена.

Из перечня исключён Алжир, следует из обнародованного заявления Совета.



Сейчас в рекомендациях значатся 12 стран из первоначальных 15, передаёт РИА Новости. Это Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии взаимности в вопросе открытия границ.

«Белый список» третьих стран, гражданам которых разрешается посещать Евросоюз пересматривается раз в две недели. В следующий раз это предполагается сделать в середине августа.

Критериями для формирования перечня являются эпидемическая обстановка в том или ином государстве, меры сдерживания эпидемии, тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, средний показатель числа заражённых на 100 тысяч человек населения и ряд других параметров.

Рекомендацию о постепенном снятии ограничений на поездки в Евросоюз Совет ЕС согласовал в конце июня. С 1 июля ряд государств начали ослаблять пограничный режим. Вместе с тем, список является рекомендательным, а не обязательным, поэтому не все страны Евросоюза его придерживаются.

Российские же границы пока остаются на замке, хотя ранее были введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Кроме того, как писал NEWS.ru, что с 1 августа РФ частично снимет запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако договориться пока удалось только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Российская сторона учитывает санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.