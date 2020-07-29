«Идём в кино!» — так называется акция, объединившая российские кинотеатры. С каждым днём этот призыв звучит всё актуальнее, ведь с 1 августа отроется доступ к большим экранам в Москве и нескольких других регионах. Событие, с одной стороны, долгожданное и приятное. С другой, это — начало тяжёлого периода для отрасли, говорят эксперты киноиндустрии. Как возвращать зрителей, все ли кинотеатры смогут открыться после долгого простоя, какими будут репертуар и цены на билеты и, наконец, придётся ли смотреть фильмы в масках? Об этом и не только — в видеообзоре NEWS.ru.