Россия возобновляет международное авиасообщение. С 1 августа на зарубежные направления начнут работать аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Улететь можно будет в Турцию, Великобританию или в Танзанию на остров Занзибар. Отдохнуть на турецком берегу уже собираются десятки тысяч человек, и с каждым днём спрос растёт. Отразилось ли это на стоимости туров, как обстоят дела с другими направлениями и зачем может понадобиться расширенная медицинская страховка — в материале NEWS.ru.
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