Европарламент призвал страны ЕС наложить санкции на Белоруссию

https://static.news.ru/photo/e4d0b776-e216-11ea-8724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Европарламент призывает страны Евросоюза без промедления наложить на Белоруссию санкции в качестве наказания за нарушения прав человека. Об этом говорится в речи главы ЕП Давида Сассоли.

Санкции — это важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьёзные нарушения прав человека, которые имели место, — сказал Сассоли в ходе саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.

Отмечается, что данные санкции могут включать замораживание активов лиц, злоупотребляющих властью и нарушающих основные свободы.

Сассоли добавил, что диалог с участием всех заинтересованных сторон (как национальных, так и международных) является единственным «жизнеспособным путём».

Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг — сделать всё возможное, чтобы остановить это насилие и обеспечить привлечение виновных к ответственности, — обратился он к участникам саммита.

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