Еврокомиссия идет в бой: как санкции отразятся на образовании и науке

Европейская комиссия, которая подготавливает законопроекты и исполняет решения Европарламента и Совета ЕС, заявила, что сотрудничество с Россией в области научного сотрудничества приостанавливается. Это означает, что новые контракты с российскими исследовательскими и научными организациями больше заключаться не будут.

Приостановка сотрудничества отразится и на уже заключенных контрактах, так как они будут пересмотрены. Выплаты по уже заключенным договорённостям также отныне не будут производиться.

Также будет пересмотрено и участие России в проекте Европейского союза по развитию научных исследований и технологий — Horizon Europe. В рамках последней инициативы проекта — «Горизонт 2020» на научные исследования и гранты было выделено 80 миллиардов евро.

Согласно комиссару ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодёжи Марии Габриэль, решение было принято , как реакция на военную операцию России на Украине. Научное сотрудничество ЕС с самой Украиной не прекратится, наоборот, на научно-исследовательские и инновационные программы с Киевом будут выделено дополнительное финансирование. Комментируя ситуацию, Габриэль сказала, что ЕС обеспечат продолжение участия Украины в программах Horizon Europe и Euratom Research and Training.

Содержание нового пакета санкций

В ЕК заявили , что научное сотрудничество и исследования должны быть основаны на принципе уважения свобод и прав, который Россия, по мнению председателя Еврокомиссии Маргарет Вестагер, нарушила.

В последние дни схожие решения по заморозке научного сотрудничества были приняты отдельными организациями, институтами и странами. О приостановке сотрудничества в сфере образования и науки 4 марта объявила Норвегия. Санкции схожи с теми, что принял Европейский комитет, однако меры, принятые страной против России в области образования, могут повлиять на рядовых российских студентов.

Норвегия уже заявила, что займется пересмотром участия россиян в программе студенческого обмена Erasmus+. По словам министра образования Норвегии Ола Бортена Моэ, он предпримет усилия чтобы введенные санкции коснулись лишь российских властей и не отразились на рядовых гражданах. Как все окажется на практике — лишь предстоит узнать.

Одним из первых о решении прекратить сотрудничество с Россией объявил Массачусетский технологический институт (MIT). 26 февраля, спустя 2 дня после начала военной спецоперации, MIT опубликовал на своем сайте заявление, в котором было сказано, что руководством института принято решение прекратить сотрудничество с российским Сколтехом. В заявлении также были отмечены заслуги российских учёных, с которыми сотрудничал MIT.

Хоть мы и должны прекратить наши отношения, мы гордимся работой MIT со Сколтехом, а также исследованиями, проведёнными за последнее десятилетие. Мы подтверждаем нашу непоколебимую веру в наших коллег из Сколтеха. Это учёные, посвятившие себя духу открытости и вложившие свой опыт и знания в создание уникального и новаторского академического центра в России.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила , что Россия и США не могут сотрудничать и «вести дела» так, будто ничего не происходит.

skoltech/instagram.com

Реакция научного сообщества

Представители науки из разных отраслей уже успели прокомментировать ситуацию. Также NEWS.ru связались с преподавателями и исследователями, для того чтобы узнать, каким они видят эффект новых санкций. В госкорпорации «Росатом» заявили, что новые антироссийские меры не помешают достижению поставленных ранее целей, а также отметили, что отныне придется работать в новых сложных условиях. Вместе с этим Росатом считает, что список его целей и обязанностей теперь только увеличится.

Нам не привыкать жить и трудиться в условиях внешнего давления и санкционных ограничений. Но мы уже научились работать в этой обстановке. Все наши стратегические цели сохраняются. Более того, сегодня у нашей страны появляются новые задачи по обеспечению технологического суверенитета. Значит, и у нас с вами будет больше работы, — заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

В этом году впервые с 1966 в России должна была пройти Генеральная ассамблея Международного математического союза, однако российских математиков лишили права проводить его на территории страны. Участники из России, которые получили гранты на мероприятие, все ещё смогут выступить в формате онлайн.

Ещё до оглашения решения Европейской комиссии российские научные организации начали получать письма, в которых сообщалось , что иностранные сообщества отныне отменяют свои контракты с Россией.

Западные поставщики сообщают, что различные компоненты больше не будут поставляться. Называются разные причины, среди них как давление сверху и новые принятые законы, так и собственные принципы компаний и их руководств. Много оборудования производится на территории страны, однако существуют различные важные и редкие запчасти, которые, как правило, заказываются из других стран.

Особенно сложной ситуация оказалась для российских химиков и биологов. Многие химические реагенты производятся только за рубежом. В беседе с порталом «MK» заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Ран Сергей Киселёв рассказал , что деятельность российских учёных в области биологии и химии на 90% процентов зависит от западных партнёров.

Предыдущие попытки российских учёных воспроизвести реагенты по иностранным рецептурам не увенчались успехом.

Изменения ждут и гуманитарную часть науки. О том, как новые санкции повлияют на учебный процесс в российских вузах, рассказал в беседе с NEWS.ru преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Валерий Матросов.

Вообще, говорить можно и нужно не столько о конкретном кейсе прекращения сотрудничества с Европейской комиссией, сколько о разрыве с Западом и о наложении санкций в целом, — поделился эксперт.

Перспектива прекращения работы ряда крайне удобных сервисов (например, Dropbox, в котором привычно ведётся вся совместная работа с коллегами и студентами), частичного разрыва научных связей (возможность академической командировки, возможность пригласить специалистов к нам) не могут не сказаться на научной сфере, — добавил он.

Арабист Лариса Чупрыгина также рассказала NEWS.ru, как новые санкции повлияют на научную сферу. По мнению эксперта, отечественной науке необходим пересмотр требований, которые ставятся перед учёными. В том числе и вопрос о необходимости публиковать результаты исследований именно в зарубежных изданиях, а не в российских. Эксперт считает, что такой подход неизбежно ведет к девальвации российских научных изданий и вытеснению русского языка из сферы академического и научного общения. Сожаление вызвало исключение России из программы Erasmus+ — программы, которая декларировала такие ценности, как расширение взаимопонимания и открытость миру.

Исторически наука и образование были тем мостом, который соединял не только академические и научные сообщества разных стран, но и способствовал росту взаимопонимания между их народами. Хочется надеяться, что при обсуждении таких вопросов наши зарубежные коллеги продемонстрируют взвешенный подход, — заключила она.

Roscosmos/vk.com

Как санкции воспринимаются на самом Западе

Удар от санкций затронет и западные страны. В Великобритании пострадают области, где сотрудничество с Россией особенно сильно, вроде климатических и космических исследований.

Хоть российские ученые и теряют возможность публиковаться в зарубежных изданиях, но вместе с этим Запад сам лишается трудов отечественного научного сообщества.

В западной научной среде еще не сложилось определенной позиции на новые санкции против России. Например, профессор Кардиффского университета Джордж Фриман призвал правительство Англии проводить грань между российским правительством и рядовыми гражданами. Одновременно с этим профессор Университета Сассекса наоборот считает , что давление на Россию следует усилить. Он предложил предоставить российским учёным с высокими степенями пятилетние визы, чтобы переманить российских квалифицированных специалистов.

В западных изданиях, вроде Business Insider, выходят статьи, в которых говорится , что самыми жёсткими последствиями от санкций против России наравне с экономическим ударом будет «утечка мозгов». По мнению издания вслед за западными компаниями, которые планируют покинуть Россию, последует образованный средний класс.