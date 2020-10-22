Евразийская элита в масках и без: фото экономического форума в Вероне

Сегодня в Вероне (Италия) начались мероприятия XIII Евразийского экономического форума, в котором примут участие более 70 спикеров. Они собрались, чтобы обсудить будущее нефтяной промышленности, перспективы развития газовой индустрии, модели восстановления экономики после пандемии, новый геополитический порядок в отношениях Европы, Евразии, США и Китая, перспективы генетических исследований, сельское хозяйство и экологические проблемы и другие вопросы международного сотрудничества.

Всего зарегистрировано порядка 1100 участников. Это представители государственной власти, деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Польши, Португалии, России, Сингапура, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

Среди них заместитель председателя Совета министров, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини; президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди (премьер-министр Италии в 1996–1998 годах и 2006–2008 годах, председатель Европейской комиссии в 1999–2004 годах); руководитель генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию (DEVCO) Европейской комиссии Стефано Мансервизи; президент Heerim Architects & Planners Джонг Ёнг Кюн; председатель консультативного правления Международного фонда мира Альфред Фон Лихтенштейн; государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота; министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров; президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и многие другие.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Разов. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Италии (слева) и Антонио Фаллико. Президент, Ассоциация «Познаем Евразию»; председатель совета директоров, АО «Банк Интеза» Сергей Булкин/NEWS.ru Романо Проди. Президент, Фонд международного сотрудничества; Премьер-министр Итальянской Республики (1996—1998 гг., 2006—2008 гг.) Сергей Булкин/NEWS.ru Фабио Тамбурини Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru Антонио Фаллико. Президент, Ассоциация «Познаем Евразию»; председатель совета директоров, АО «Банк Интеза» Сергей Булкин/NEWS.ru Федерико Сбоарина. Мэр, г. Верона (Италия) Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Фадеев. Глава СПЧ при президенте РФ Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Паскуале Терраччано. Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru Марко Тронкетти Провера. Президент и исполнительный директор, Pirelli & C. Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Стефано Патуанелли. Министр экономического развития Италии Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru