«Это преступление»: лидер Pink Floyd Уотерс вновь высказался о Байдене Лидер Pink Floyd Уотерс: "Патриотический акт" Байдена - это преступление

Фото: vk.com/roger_waters1943

Британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT назвал преступлением «Патриотический акт», принятый в США в 2001 году при участии президента США Джо Байдена. Уотерс напомнил, как Байден «хвастался» тем, что документ основан на его предложениях.

Отмечается, что этот акт существенно расширил полномочия силовиков и предоставил возможность спецслужбам, в том числе прослушивать телефоны.

Бедолага Байден... Мне его не жалко: заварил кашу — пусть расхлёбывает. Но это человек, который подготовил Патриотический акт. Я знаю, что это не военное преступление. Это было преступлением, но не военным..., — сказал Уотерс.

Ранее музыкант в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Музыкант задался вопросом, почему Байден не призывает президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.

Затем CNN вырезал из интервью с лидером группы Pink Floyd Роджером Уотерсом слова музыканта об изменении позиции президента Украины Владимира Зеленского касательно Минских соглашений. Отмечается, что в версии его интервью, размещенной на сайте телеканала, заявления Уотерса о том, что Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения, нет, однако на YouTube они есть.