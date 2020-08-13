Эстония поддержала США по новым санкциям за «Северный поток — 2»

Планы США ввести санкции в отношении европейских стран за участие в строительстве «Северного потока — 2» полностью поддержала Эстония. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Министр пояснил, что планы США по вводу санкций в отношении стран Европы за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» отвечают «интересам Таллина», а логика действий американцев ему «понятна». К тому же, отметил эстонский министр, среди стран Европы нет единого мнения по поводу строительства газопровода,
Россия до этого решила объединиться с Германией в условиях противодействия строительству газопровода со стороны США. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что строительство «Северного потока — 2» позитивно оценивают все европейские страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Газпром» направила ответ на поступивший от антимонопольного регулятора Польши (UOKIK) запрос сведений по «Северному потоку — 2».
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