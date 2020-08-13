«Газпром» ответил Польше на запрос данных по «Северному потоку – 2»

https://static.news.ru/photo/d32b8e8e-dd74-11ea-be3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

Компания «Газпром» направила ответ на поступивший от антимонопольного регулятора Польши (UOKIK) запрос сведений по «Северному потоку — 2».

Согласно ежеквартальному отчёту монополии, запрос поступил 10 июля текущего года, ответ был дан 10 августа.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов сообщил, что Польша, вводя санкции против российского «Газпрома», демонстрирует незрелый подход, который строится на эмоциях и чужом мнении. По его словам, польские власти делают то, что выгодно США.

3 августа польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве «Северного потока — 2». После этого в «Газпроме» прокомментировали штраф от польского регулятора, пояснив, что информация, которую польский антимонопольный регулятор UOKiK запросил у российской компании «Газпром», не имела связи с предметом антимонопольного расследования.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.