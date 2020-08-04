Эксперт о санкциях против «Северного потока — 2»: Польше придётся смириться

https://static.news.ru/photo/be7183c2-d649-11ea-bd11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Польша, вводя санкции против российского «Газпрома», демонстрирует незрелый подход, который строится на эмоциях и чужом мнении. Такое мнение высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Польша ещё не вышла из «подросткового возраста» мировой политики и воспринимает мир сквозь призму эмоций: нравится — не нравится. Россия не зависит от того, нравится она или нет какой-либо стране. Может быть, самой России тоже не нравится, что Польша пытается превратить себя в газораспределительный хаб для американского СПГ, но Россия не заявляет об этом, — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, польские власти делают то, что выгодно Соединённым Штатам. Однако в этой ситуации им придётся смириться с положением дел.

Польше придётся смириться, и свое «нравится — не нравится» попридержать при себе. Тем более что польская власть говорит то, что пишется американским сценаристом, — подытожил Попов.

3 августа польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве «Северного потока — 2». После этого в «Газпроме» прокомментировали штраф от польского регулятора, пояснив, что информация, которую польский антимонопольный регулятор UOKiK запросил у российской компании «Газпром», не имела связи с предметом антимонопольного расследования.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Как писал NEWS.ru, во вторник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что германское правительство делает ставку на переговоры с США во избежание обещанных санкций со стороны Вашингтона в отношении участников проекта «Северный поток — 2».