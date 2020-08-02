В Польше из-за «Северного потока — 2» оштрафовали «Газпром»

https://static.news.ru/photo/adbff022-d554-11ea-a25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Отмечается, что штраф, наложенный главой UOKiK Томашем Хрустным на сумму около 213 млн злотых ($57 млн), стал результатом «отсутствия сотрудничества в разбирательстве». Оно идёт из-за строительства «Северного потока — 2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Датское энергетическое агентство (DEA) внесло изменения в разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Компании Nord Stream 2 AG теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным.