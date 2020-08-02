В Польше из-за «Северного потока — 2» оштрафовали «Газпром»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Датское энергетическое агентство (DEA) внесло изменения в разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Компании Nord Stream 2 AG теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным.
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