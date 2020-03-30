https://static.news.ru/photo/be5fc736-6fce-11ea-a119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Информация размещена на сайте представительства ЕС на Украине.

Европейский союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений, — говорится в сообщении.

€80 миллионов являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.

Как ранее писал NEWS.ru, парламент Украины отстранил Илью Емца от обязанностей главы Министерства здравоохранения страны. Он занимал пост не больше одного месяца. Емец не смог наладить работу Минздрава и подготовить план по борьбе с коронавирусом.