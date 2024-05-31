ЕС назвал причину новых санкций против Ирана Евросоюз объявил о новых санкциях против Ирана из-за «военной помощи» России

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Евросоюз объявил о введении санкций в отношении девяти физических и юридических лиц Ирана, в числе которых оказался глава Минобороны республики, пишет ТАСС. Поводом для новых ограничений стали обвинения в сотрудничестве Ирана с Россией и, в частности, оказании помощи в военной сфере. Совет Евросоюза заявляет, что РФ использует на Украине беспилотники иранского производства.

Таким образом, финансируемая иранским государством программа разработки и производства БПЛА способствует нарушению Устава ООН и основополагающих принципов международного права, — следует из документа «Официального журнала ЕС».

Ранее с аналогичными претензиями о военной поддержке России к Ирану обратились страны G7. Государства «Группы семи» осудили сотрудничество Москвы и Тегерана в военной сфере и призвали Иран отказаться от содействия с российской стороной в данном вопросе.

До этого Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» Shahed Aviation Industries, а также трех генералов, которые, по мнению ЕС, связаны с поставкой БПЛА в Россию. При этом что Москва, что Тегеран отрицают обвинения и в целом передачу вооружений.

Также на «болезненных санкциях», особенно в сфере ракетостроения и производства дронов, в отношении Ирана настаивает Израиль. В Тель-Авиве считают, что против Тегерана нужны новые ограничения в связи с масштабной атакой ракетами и БПЛА на израильскую территорию, а Корпус стражей Исламской революции следует внести в список террористических организаций.