Израиль попросил о «болезненных санкциях» против Ирана МИД Израиля заявил о необходимости ввести против Ирана «болезненные санкции»

Иран после атаки на Израиль должен подвергнуться «болезненным санкциям», заявило Министерство иностранных дел еврейского государства. Ведомство также призвало внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций.

После атаки [на Израиль] с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, предпринятой Ираном, против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая среди прочего сферу ракетостроения, — сказано в сообщении.

Израиль считает, что Иран должен заплатить за атаку, которая случилась ночью 13 апреля. МИД также назвал Тегеран «величайшей угрозой» стабильности на Ближнем Востоке и в мире. Кроме того, Израиль призвал не допускать получения страной ядерного оружия.

Ранее Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries — и трех генералов из Ирана якобы за поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию. При этом Тегеран отрицает передачу Москве вооружения, в том числе дронов-камикадзе.

Позже стали известны новые подробности ударов по Израилю. Отмечается, что Вооруженные силы Ирана выпустили по территории страны семь гиперзвуковых ракет. Однако системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни один из снарядов.