Страны G7 обратились к КНДР и Ирану из-за связей с Россией Страны G7 потребовали от Ирана отказаться от поддержки России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны G7 выступили с осуждением расширяющегося союза России с КНДР, заявив, что оно нарушает положения, прописанные в резолюциях СБ ООН, указано в итоговом коммюнике после переговоров глав Минфинов Стран Группы семи. Также в документе указано, что G7 обратилась к Ирану с призывом перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, пишет ТАСС.

Мы решительно осуждаем усиливающееся военное сотрудничество Северной Кореи и России, которое является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы призываем Иран прекратить поддержку российской армии и ее войны против Украины, — говорится в документе.

Кроме того, в коммюнике выражено беспокойство «семерки» в связи с поставками российской стороне товаров двойного назначения, в том числе военного оборудования. Подчеркивается, что это заявление касается всех стран, в том числе Китая.

Ранее страны G7 пригрозили решительными мерами тем, кто действует в обход санкций в интересах России. Призыв адресован как компаниям, так и физическим лицам. Речь в том числе идет как о поставках нефти, так и закупках военного оборудования и материалов. Также сообщается, что G7 ужесточат меры контроля за соблюдением ограничений против РФ.