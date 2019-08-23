https://static.news.ru/photo/da49f34a-c67d-11e9-9a5e-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может снизить налоги для стимулирования экономики.

Мы, возможно, примем решение о новом снижении налогов, что является одним из способов согласованного оживления (экономики — Ред.), — сказал Макрон в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом перед саммитом G7 в Биаррице.

Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Как ранее писал News.ru, канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во Францию, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».