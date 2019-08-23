Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может снизить налоги для стимулирования экономики.
Мы, возможно, примем решение о новом снижении налогов, что является одним из способов согласованного оживления (экономики — Ред.), — сказал Макрон в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом перед саммитом G7 в Биаррице.
Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
Как ранее писал News.ru, канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во Францию, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».