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Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на Шествие достоинства, однако появился в Мариинском дворце на приёме у нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Пятого президенты страны заметили вместе с супругой. Они выпивал шампанское. Затем журналисты сфотографировали его, смотрящим вслед уходящему Зеленскому. По данным телеканала «112 Украина», Порошенко пришёл на приём после молебена. Ранее...