Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во Францию, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».
Перед саммитом она встретится с президентом республики Эммануэлем Макроном, передаёт
Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
Ранее Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат, News.ru.