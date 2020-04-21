Мир

Эрдоган заявил, что Турция выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

16:42, 21 апреля 2020
Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вспышка коронавируса в Турции начинает достигать плато по заболеваемости. Страна нацелена вернуться к привычной жизни после Рамадана, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик подчеркнул, что в период с 23 апреля по 23 мая власти будут стремиться добиться максимального соблюдения введённых карантинных мер, передаёт Reuters.

В турецких отелях из-за пандемии COVID-19 появятся сертификаты безопасности. Без них учреждения не допустят до обслуживания иностранных туристов. Процедуру сертификации пройдут также музеи, рестораны, авиакомпании и транспортные организации, писал NEWS.ru.

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