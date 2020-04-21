Эрдоган заявил, что Турция выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

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Появившееся в западных СМИ сообщение о возможном ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына — не более чем фейк. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что в США «есть много публики, которая зарабатывает на псевдосенсациях», при этом одной из любимых целей является как раз КНДР. Это уже не первое недостоверное сообщение американских СМИ...