Эрдоган заявил, что Турция выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

Вспышка коронавируса в Турции начинает достигать плато по заболеваемости. Страна нацелена вернуться к привычной жизни после Рамадана, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Политик подчеркнул, что в период с 23 апреля по 23 мая власти будут стремиться добиться максимального соблюдения введённых карантинных мер,
В турецких отелях из-за пандемии COVID-19 появятся сертификаты безопасности. Без них учреждения не допустят до обслуживания иностранных туристов. Процедуру сертификации пройдут также музеи, рестораны, авиакомпании и транспортные организации, писал NEWS.ru.
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