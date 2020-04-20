Турция введёт сертификаты безопасности для отелей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/433d4ee0-8336-11ea-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Власти Турции внедрят сертификацию туристических объектов на отсутствие коронавирусной угрозы и соблюдение гигиенических стандартов.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), проект сертификации стартует в мае. Участие отелей будет добровольным в теории, но обязательным по существу — без сертификата учреждения не допустят до обслуживания иностранных туристов.

Также процедуру сертификации надо будет пройти авиакомпаниям, транспортным организациям, ресторанам и музеям.

Наличие сертификата будет гарантировать соблюдение норм социального дистанцирования, регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала и наличие медицинских средств.

Ранее министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил, что страна откроет туристический сезон уже в конце мая 2020 года, сообщал NEWS.ru.