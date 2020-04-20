Турция введёт сертификаты безопасности для отелей из-за коронавируса

Власти Турции внедрят сертификацию туристических объектов на отсутствие коронавирусной угрозы и соблюдение гигиенических стандартов.
Как
Также процедуру сертификации надо будет пройти авиакомпаниям, транспортным организациям, ресторанам и музеям.
Наличие сертификата будет гарантировать соблюдение норм социального дистанцирования, регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала и наличие медицинских средств.
Ранее министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил, что страна откроет туристический сезон уже в конце мая 2020 года, сообщал NEWS.ru.
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