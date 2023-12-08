Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о поставках газа в Европу Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки в Европу газа из России

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по завершении визита в Грецию, что согласовал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, Турция намерена превратить одну из башен в Аташехире в место, где будут мобилизованы все возможности распределения энергоресурса.

Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, — сказал Эрдоган.

Ранее аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов выразил мнение, что строительство газовой инфраструктуры в Турции следует отложить. По его словам, действующие сейчас газопроводы позволяют России поставлять больше топлива, что создает возможность появления свободных объемов.

В сентябре Reuters со ссылкой на источники писало, что Москва и Анкара приостановили строительство газового хаба для поставок топлива в Европу, поскольку между сторонами возникли разногласия. Источник в администрации Эрдогана заявил, что Запад распространяет фейки, связанные со строительством объекта. По его словам, подобные вбросы никак не отразились на реальной ситуации и строительство хаба продолжается.