Эксперт объяснил, почему не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции Аналитик Капитонов призвал не строить газовую инфраструктуру в Турции

Фото: Ali Aksoyer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Строительство газовой инфраструктуры в Турции следует отложить, заявил РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. По его словам, действующие сейчас газопроводы позволяют России поставлять больше топлива, что создает возможность появления свободных объемов.

Так, Россия может добавить небольшой объем спотового газа, может, 10–15 млрд кубометров, а Европа может на каких-то рыночных условиях его купить. То есть газовый хаб — как какой-то посредник. Строить новую инфраструктуру, думаю, сейчас не стоит, — отметил Капитонов.

Как полагает эксперт, создание некой виртуальной площадки было бы актуальнее. По его словам, это может быть точкой на границе Турции и Болгарии, где начнет формироваться ценообразование. Анкара сможет выбрасывать туда объемы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов, добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже в октябре Россия начнет поставлять газ в Казахстан и Узбекистан. Первоначальные объемы составят 3 млрд кубических метров, уточнил глава государства.

Также он отметил готовность Москвы строить новые трубопроводы для поставок топлива. Россия может увеличить производство сжиженного природного газа для иностранных партнеров, добавил он.