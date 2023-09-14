Стало известно о приостановке создания газового хаба в Турции Reuters: создание газового хаба в Турции для поставок в Европу приостановили

Фото: Ali Aksoyer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция и Россия приостановили строительство газового хаба для поставок топлива в Европу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По его информации, причиной стали разногласия между Москвой и Анкарой в вопросе управления объектом.

Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом, — сообщил источник агентства.

С предложением создать газовый хаб выступил президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. На недавней встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он сообщил, что компании Botas были переданы дорожные карты по предстоящему строительству, составленные «Газпромом».

Россия и Турция добились определенных успехов в переговорах по соответствующей теме, уточнил президент. Он выразил надежду, что в скором времени беседы по созданию газового хаба будут окончательно завершены.

Ранее президент также заявил, что Россия не планирует хранить в Турции большие объемы газа в рамках данного соглашения. По его словам, речь скорее идет о создании электронной торговой площадки. Президент добавил, что Турция была выбрана в качестве посредника, так как является транзитной страной для Европы.