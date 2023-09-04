«Мы продвинулись»: Путин рассказал о переговорах по газовому хабу в Турции Путин выразил надежду на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции

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Президент РФ Владимир Путин

Россия и Турция добились определенных успехов в переговорах по созданию газового хаба, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Анкара и Москва продвинулись в решении данного вопроса, переговоры могут в скором времени завершиться.

Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции, — заявил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не планирует хранить в Турции большие объемы газа в рамках возможного соглашения о хабе. По его словам, речь идет о создании электронной торговой площадки. Выбор Турции обусловлен тем, что она стала транзитной страной для Европы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи для проведения переговоров с Путиным. По данным турецкого информационного агентства Anadolu, основной темой для разговора станет зерновая сделка. Кроме того, главы государств обсудят ситуацию на Украине, а также отношения между Россией и Турцией в вопросах экономики, торговли, туризма и энергетики. Эрдогана встретили в аэропорту заместитель генерального директора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар.