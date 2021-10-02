Эрдоган сыграл в баскетбол на фоне слухов о своей болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил в своём Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол с ровесниками. Ранее американский журнал Foreign Policy опубликовал материал, в котором говорилось о том, что турецкий лидер выглядит не лучшим образом.

На кадрах видно, что президент Турции руководит игрой партнёров по команде, раздаёт пасы и сам забрасывает мяч в кольцо. Эрдоган указал в подписи к видео, что для здоровья важно заниматься спортом, он делает это трижды в неделю. Турецкий президент назвал движение счастьем.

В статье Foreign Policy, опубликованной 1 октября, утверждалось , что Эрдоган якобы нуждался в помощи жены, когда шёл по лестнице, испытывал трудности, направляясь в мавзолей Ататюрка, а также невнятно произносил речь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин и Эрдоган провели 29 сентября в Сочи конструктивные и полезные переговоры. На встрече речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях.