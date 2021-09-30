В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прошли 29 сентября в Сочи, были конструктивными, своевременными, нужными и полезными для двух стран. На встрече речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в ходе встречи российский лидер заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно. Путин и Эрдоган обсудили рост товарооборота между государствами, восстановление туристического потока, сотрудничество в космосе, а также военно-техническое сотрудничество (ВТС), включая поставки С-400. Особое внимание было обращено на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган также коснулись международной повестки. Российский лидер отметил работу Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По его мнению, это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение. Главы государств также выразили приверженность прежним договорённостям по Сирии, включая необходимость вытеснения террористических элементов из Идлиба. Кроме того, президенты затронули темы Афганистана и Ливии.

Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон, — подытожил Песков.

Прошедшая очная встреча двух лидеров длилась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме и стала первой за последние полтора года. Предыдущий раз Путин и Эрдоган виделись в марте 2020 года в Кремле, когда президент Турции также посетил Россию с рабочим визитом.