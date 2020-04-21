Эрдоган сравнил кризис из-за коронавируса со Второй Мировой войной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал пандемию коронавируса самым большим мировым кризисом со времён Второй мировой войны.

Эта пандемия... стала самым большим кризисом со времён Второй мировой войны по масштабу экономических последствий, — приводит его слова «Интерфакс»

По его словам, после пандемии мир столкнётся с новыми реалиями, и нужно быть к ним готовыми. Эрдоган особо подчеркнул, что Турция вовремя приняла меры борьбы с COVID-19, поэтому ей пока удаётся держать заболеваемость под контролем.

Ранее Эрдоган заявил, что вспышка коронавируса в Турции начинает достигать плато по заболеваемости. Страна нацелена вернуться к привычной жизни после Рамадана. Политик подчеркнул, что в период с 23 апреля по 23 мая власти будут стремиться добиться максимального соблюдения введённых карантинных мер, писал NEWS.ru.