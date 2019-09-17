Трёхсторонний саммит по Сирии, прошедший в Анкаре, привлёк внимание прессы, в первую очередь, даже не обсуждавшийся на нём проблемами, а сопровождавшими мероприятие событиями. Зарубежная пресса обсуждает реакцию президента России Владимира Путина на преподнесённый ему турецким коллегой инжир, а также «троллинг» российского лидера — в отношение Дональда Трампа и саудитов. News.ru собрал выдержки из наиболее интересных публикаций.

На встрече в Анкаре сирийский кризис обсуждали президенты России, Турции и Ирана: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. До начала саммита состоялась двусторонняя встреча российского и турецкого лидеров. Любопытно, что президенты, встретившись и пожав друг другу руки, не сказали ни слова.

Позднее, когда уже все три лидера собрались вместе, им была преподнесена фруктовая тарелка, и Эрдоган угостил коллег инжиром из провинции Айдын. Реакция Владимира Путина на плод фигового дерева привлекла внимание журналистов. Некоторые предположили, что российский президент видит инжир впервые. А турецкое издание Gazete Kritik опубликовало материал под заголовком, который можно перевести как «Фига от Эрдогана в ответ на путинское мороженое» (устаревшее название инжира, плода фигового дерева — News.ru).

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Üçlü Zirve vesilesiyle ülkemize gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye #Aydın yöremizin incirlerinden ikram etti. pic.twitter.com/fhqqsNG5J6 — Osman Ocak (@OsmanocaK7) 17 сентября 2019 г.

Но ещё больше заинтересовало зарубежных журналистов обращённое к Саудовской Аравии предложение Путина купить у России зенитные ракетные системы С-300 или С-400.

Американское издание The New York Times в своей публикации отмечает , что российский лидер на фоне недавних атак на саудовскую территорию, увидел шанс поднять продажи нефти или «по крайней мере насладиться штукой — за счёт Запада».

Официальные лица США обвинили Иран в нападении на Саудовскую Аравию, Турция является крупным региональным конкурентом королевства, и Путин стремится расширить влияние России на все три страны, в том числе путём продажи оружия, — считают журналисты.

В статье особо отмечается реакция президента Ирана на предложение лидера РФ: «Было видно, как Рухани, сидящий рядом с Путиным, рассмеялся».

На это обращает внимание в своей публикации и испанский ресурс El Diario, который в заголовке назвал слова российского руководителя в адрес саудитов «троллингом». Та же мысль повторяется и в тексте статьи:

В то время как мир осуждает нападение на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, президент России Владимир Путин не упускает возможность вести бизнес и между делом троллить Эр-Рияд.

Politico также склоняется к тому, что российский лидер «троллит». Но, считает автор статьи, мишенью Путина стал его коллега Дональд Трамп:

Комментарии российского президента были явно направлены больше на Вашингтон, чем на Эр-Рияд, и Рухани, и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ощутили восхищение троллингом в адрес американского президента, от души смеясь, когда Путин говорил с хитрым блеском в глазах.

Эта идея получает развитие в материале Bloomberg, но, отмечает издание, предложение президента РФ Саудовской Аравии — нечто большее, чем просто троллинг: Владимир Путин пытался убедить весь Ближний Восток, что сотрудничество с ним более эффективно, чем сотрудничество с США.