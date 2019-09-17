Трёхсторонний саммит по Сирии, прошедший в Анкаре, привлёк внимание прессы, в первую очередь, даже не обсуждавшийся на нём проблемами, а сопровождавшими мероприятие событиями. Зарубежная пресса обсуждает реакцию президента России Владимира Путина на преподнесённый ему турецким коллегой инжир, а также «троллинг» российского лидера — в отношение Дональда Трампа и саудитов. News.ru собрал выдержки из наиболее интересных публикаций.
На встрече в Анкаре сирийский кризис обсуждали президенты России, Турции и Ирана: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. До начала саммита состоялась двусторонняя встреча российского и турецкого лидеров. Любопытно, что президенты, встретившись и пожав друг другу руки, не сказали ни слова.
Позднее, когда уже все три лидера собрались вместе, им была преподнесена фруктовая тарелка, и Эрдоган угостил коллег инжиром из провинции Айдын. Реакция Владимира Путина на плод фигового дерева привлекла внимание журналистов. Некоторые предположили, что российский президент видит инжир впервые. А турецкое издание Gazete Kritikопубликовало материал под заголовком, который можно перевести как «Фигаот Эрдогана в ответ на путинское мороженое» (устаревшее название инжира, плода фигового дерева — News.ru).
Но ещё больше заинтересовало зарубежных журналистов обращённое к Саудовской Аравии предложение Путина купить у России зенитные ракетные системы С-300 или С-400.
Американское издание The New York Times в своей публикации отмечает, что российский лидер на фоне недавних атак на саудовскую территорию, увидел шанс поднять продажи нефти или «по крайней мере насладиться штукой — за счёт Запада».
Официальные лица США обвинили Иран в нападении на Саудовскую Аравию, Турция является крупным региональным конкурентом королевства, и Путин стремится расширить влияние России на все три страны, в том числе путём продажи оружия, — считают журналисты.
В статье особо отмечается реакция президента Ирана на предложение лидера РФ: «Было видно, как Рухани, сидящий рядом с Путиным, рассмеялся».
На это обращает внимание в своей публикации и испанский ресурс ElDiario, который в заголовке назвал слова российского руководителя в адрес саудитов «троллингом». Та же мысль повторяется и в тексте статьи:
В то время как мир осуждает нападение на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, президент России Владимир Путин не упускает возможность вести бизнес и между делом троллить Эр-Рияд.
Politico также склоняется к тому, что российский лидер «троллит». Но, считает автор статьи, мишенью Путина стал его коллега Дональд Трамп:
Комментарии российского президента были явно направлены больше на Вашингтон, чем на Эр-Рияд, и Рухани, и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ощутили восхищение троллингом в адрес американского президента, от души смеясь, когда Путин говорил с хитрым блеском в глазах.
Эта идея получает развитие в материале Bloomberg, но, отмечает издание, предложение президента РФ Саудовской Аравии — нечто большее, чем просто троллинг: Владимир Путин пытался убедить весь Ближний Восток, что сотрудничество с ним более эффективно, чем сотрудничество с США.
Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе то, какая сила будет рассматриваться в качестве главной в вопросе разрешения проблем на Ближнем Востоке, зависит от готовности США использовать свою мощь. Действия Трампа против Ирана не были чрезвычайно эффективными. Йеменский конфликт, в котором американцы поддерживают Саудовскую Аравию, всё ещё продолжается. Противник США Асад контролирует большую часть Сирии. И Турция не пострадала от каких-либо негативных последствий, проигнорировав запрет Вашингтона на покупку С-400. Путин ждёт своего часа и посылает сигнал, что говорит на таком же языке, как и клиенты, за которыми он ухаживает.
О том, что системы ПВО и ПРО не обеспечивают необходимого Королевству покрытия эксперты говорят уже очень давно. За защиту от атак с воздуха в Саудовской Аравии отвечают американские комплексы «Hawk»...