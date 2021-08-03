Эрдоган поблагодарил Путина и Алиева за помощь с лесными пожарами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина, азербайджанского президента Ильхама Алиева и политиков других стран за поддержку и содействие в борьбе с лесными пожарами. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам и организациям, которые выразили нам соболезнования, готовность помочь, которые прислали нам помощь. Надеюсь, мы в самом скором времени преодолеем этот тяжёлый период, — отметил Эрдоган.

Пожары охватили Турцию с 28 июля. Лидер страны указал в качестве причин поджоги. Число пострадавших достигло 864, погибли восемь человек. Уже задержаны первые подозреваемые, близкие к государству СМИ растиражировали заявление прокурдской группировки, которая несёт ответственность за климатическую диверсию.

2 августа стало известно, что пожарные сумели взять под контроль 125 возгораний. На данный момент ведётся борьба с семью лесными пожарами. Для этого были задействованы 16 самолётов, девять беспилотников, 51 вертолёт, сотни единиц техники и более пяти тысяч пожарных. В администрации президента Турции заявили, что почти все лесные пожары в стране были локализованы.