Эрдоган и Байден обсудят ситуацию в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Карабахе. Об этом в интервью газете Milliyet сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын. Как сообщается, этот вопрос будет затронут на двусторонней встрече в рамках саммита лидеров G-20, который пройдёт в Риме 30--31 октября.

У нас обширные связи с США. Лидеры обсудят основные вопросы повестки в политической, экономической, энергетической, торговой областях, в оборонной промышленности, в сферах безопасности, борьбы с террором. Будут обсуждены и вопросы по Афганистану, Сирии, Ираку, Кавказскому региону и Карабаху, а также по Ливии, Средиземноморью и другие глобальные проблемы, — сказал Калын.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 12 октября проведут встречу, на которой обсудят реализацию договорённостей по Карабаху. Кроме того, будет уделено внимание развитию союзнических отношений и взаимодействию на евразийском пространстве. На встрече глав двух стран также будут затронуты актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия по интеграции на евразийском пространстве.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.