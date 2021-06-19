Эрдоган анонсировал встречу с Путиным

https://static.news.ru/photo/4183ebbc-cf5d-11eb-a3c4-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: trpresidency/facebook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт Sputnik Азербайджан.

Также турецкий лидер отметил важность проекта Зангезурского коридора. По его мнению, открытие этого коридора очень важно для всего региона. Эрдоган считает, что Россия намерена помочь Азербайджану и Турции в реализации проекта.

На данный момент я не думаю, что есть разногласия с российской стороны или попытки отложить реализацию проекта. Напротив, Россия намерена помогать в реализации проекта. Скоро я проведу двустороннюю встречу с Путиным. Мы хотим реализовать совместные шаги в рамках пятилетнего соглашения, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Зангезурский коридор откроет новые возможности — логистические и экономические — для всех стран Южного Кавказа. Проблема, однако, в том, что проходить он должен по армянской территории, а и. о. премьера республики Никол Пашинян выступил категорически против этого.

Он также отмечал, что Зангезурский коридор, который соединит Нахичеванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, принесёт выгоду многим странам региона, поскольку может быть создана новая «Евразийская артерия».