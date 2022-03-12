«Энергоатом» сообщил о возобновлении электроснабжения на АЭС в Чернобыле

«Энергоатом» сообщил о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС. В компании отметили, что специалисты НЭК «Укрэнерго» успешно завершили ремонтные работы. Накануне в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что украинская сторона потеряла контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Украинские специалисты НЭК «Укрэнерго» завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес — ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича, — говорится в Telegram-канале украинской компании.

9 марта системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о том, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции были связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские военные нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Панков назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.