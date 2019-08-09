Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десять человек пострадали в результате ДТП в центре испанской Жироны. Водитель не справился с автомобилем, его транспортное средство вылетело с дороги на тротуар и врезалось в террасу бара, где сидели его посетители.

Люди получили травмы разной степени тяжести. Серьёзнее всех пострадала четырёхлетняя девочка. Её доставили в больницу на вертолёте. Сейчас её жизни ничего не угрожает, но она продолжает находиться в педиатрическом отделении...