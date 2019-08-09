Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в политиках страны, которые не могут действовать в условиях Brexit.
Её Величество выразила своё раздражение и разочарование по поводу компетенции нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти, — передаёт слова неназванного помощника монарха Daily Mail.
Источники также предполагают, что королева может вмешаться в ситуацию накануне срока выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести «жёсткий» Brexit 31 октября и не подаст в отставку, даже если ему будет объявлен вотум недоверия.