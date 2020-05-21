Планы Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан вызвали дискуссии в международном сообществе о будущем урегулирования конфликта с Палестиной. Временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский прояснил в эксклюзивном интервью NEWS.ru позицию страны по этому вопросу, рассказал о взаимодействии с Россией по борьбе с коронавирусом и оценил перспективы открытия границы после окончания пандемии.

Совместная борьба с коронавирусом

Эли Белоцерковский Пресс-служба посольства

— Господин временный поверенный, взаимодействуют ли Израиль и Россия по вопросам борьбы с коронавирусом? Идёт ли обмен опытом, оказывают ли страны помощь друг другу в разработке вакцины?

— Да. Взаимодействие ведётся на уровне руководства наших стран. Этот вопрос неоднократно поднимался в разговорах между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне сопредседателей двусторонней межправкомиссии — министром Зеэвом Элькиным со стороны Израиля и вице-премьером Дмитрием Чернышенко с российской стороны. В ближайшее время эта тема будет затронута и в ходе консультаций по линии министерств здравоохранения. Мы занимаемся этим вопросом и постоянно ищем возможности и новые форматы для расширения диалога.

— Есть ли уже результат этой совместной работы?

— Нужно очень много работать, чтобы получить результат. Проблема коронавируса возникла сравнительно недавно. Идёт процесс, который требует времени. Пока нам нужно запастись терпением, но я уверен, что результат будет.

Открытие границ и возвращение туристов

Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

— По вашим прогнозам, когда может быть открыта граница между странами и возобновятся перелёты? На каких условиях?

— Как таковые перелёты полностью не прекращались. Да, были отменены регулярные рейсы, пока они не возобновлены, но две авиакомпании — израильская и российская — продолжали осуществлять полёты из Москвы в Тель-Авив и обратно. Сейчас в Израиле обсуждается вопрос о том, когда можно будет открыть страну для туризма. Я думаю, это займёт какое-то время — ситуация не полностью стабилизировалась. Но мы работаем над этим.

— Понадобится ли гражданам России, которые захотят отдохнуть в Израиле, предоставить отрицательный тест на коронавирус или пройти двухнедельный карантин, прежде чем начать свой отпуск?

— Работа по этим вопросам ведётся. Я не хотел бы давать неофициальную информацию, потому что пока неясно, какие именно требования будут введены. Их определят в ближайшее время. Мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы вернуть туристов, в том числе и из России.

— Сколько граждан Израиля хотели бы вернуться из России на родину на фоне пандемии? Есть ли у вас аналогичные данные по россиянам в Израиле? Ведётся ли взаимодействие по этим вопросам?

— У нас нет данных по россиянам. Что касается граждан Израиля, то некоторые из них вернулись на родину. У нас нет ограничений на их въезд, но предусмотрен двухнедельный карантин по возвращении. В целом же преград нет.

— Некоторые россияне, находящиеся в Израиле из-за закрытых границ, столкнулись с тем, что у них истёк разрешённый срок пребывания в стране без визы. Есть ли двусторонний диалог на эту тему? Как будет решаться вопрос? Смогут ли люди без проблем вернуться на родину?

— У меня нет детальной информации, но могу сказать одно: любой гражданин России, который хочет вернуться на родину, сможет это беспрепятственно сделать. Мы прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации у некоторых граждан России истёк максимальный срок пребывания (между РФ и Израилем действует безвизовый режим с ограничением срока пребывания до 90 дней. — NEWS.ru.). Этот вопрос находится на контроле у Министерства внутренних дел Израиля. В таком положении оказались не только россияне, но и граждане других стран. Были приняты необходимые меры. Я уверен, что у российских граждан, которые захотят вернуться на родину, не возникнет никаких проблем. Мы знаем, что Россия уже осуществила несколько вывозных рейсов из страны. Никаких вопросов при этом не возникало.

Двусторонние контакты

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

— Изменится ли политика Израиля на российском направлении с приходом к власти в стране нового правительства? Могут ли быть другие изменения во внешнеполитическом курсе Израиля?

— Внешнеполитический курс Израиля стабилен. Среди политических партий есть широкий консенсус по вопросам внешней политики. Цели Израиля на международной арене известны, их поддерживает подавляющее большинство политических деятелей страны. Так что я не думаю, что произойдут какие-то изменения. Тем более что во главе нового правительства вновь стоит Биньямин Нетаньяху. Наши отношения с Россией останутся такими же тёплыми и дружественными, как и раньше. Более того, новый министр иностранных дел Габи Ашкенази в своей первой речи на церемонии вступления в должность подчеркнул, что он будет работать над укреплением важных для нас отношений с Российской Федерацией. Мы продолжим сотрудничать по различным международным вопросам.

— Планируются ли какие-то двусторонние контакты на высоком и высшем уровнях? Если да, то в каком формате с учётом пандемии?

— Контакты идут постоянно, но на данном этапе пандемия пока не позволяет проводить личные встречи. В самом начале пандемии состоялись два разговора между лидерами наших стран, а также между сопредседателями двусторонней межправкомиссии. Я уверен, с началом работы нового правительства диалог лишь усилится. Также ожидаем продолжения работы по реализуемым двусторонним проектам.

Планы по аннексии Западного берега реки Иордан

Xiong Sihao/Xinhua/Global Look Press

— В России негативно оценивают планы Израиля по присоединению части территорий на Западном берегу реки Иордан. Ведётся ли диалог по этому вопросу, может ли быть достигнуто понимание?

— Новое правительство Израиля принесло присягу только в воскресенье. Министры принимают свои обязанности, прорабатываются будущие шаги Израиля. Нам очень важно укрепить свои стратегические отношения с теми арабскими странами, с которыми мы заключили мирные договоры, в контексте региональных вызовов и совместной работы. Это Египет и Иордания.

— Как в Израиле смотрят на возможность введения санкций ЕС за аннексию территорий на Западном берегу реки Иордан? Согласны ли вы со сравнением действий Израиля с действиями России в Крыму?

— Как я сказал, ещё рано говорить о тех или иных действиях. Правительство только начинает свою работу. Также я не думаю, что какие-либо сравнения здесь уместны.

— Вы упомянули речь, которую произнёс на церемонии вступления в должность новый глава израильского МИД. В ней он сказал, что Израиль будет стремиться к реализации предложенной США «сделки века». Можно ли говорить в этом контексте о том, что инициатива президента России Владимира Путина о предоставлении московской площадки для прямых переговоров лидеров Израиля и Палестины уже забыта?

— Мы всегда подчёркиваем, что стремимся к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Это наша неизменная цель, и мы предлагаем палестинской стороне вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Такова наша позиция.

— Ранее вы говорили о том, что Израиль поставляет гуманитарную помощь Палестине и сектору Газа. Продолжаются ли поставки, есть ли какие-то цифры по их объёмам?

— Гуманитарное сотрудничество продолжается. Мы стараемся предоставить нашим коллегам из палестинского министерства здравоохранения всю помощь, которая им необходима, в рамках своих возможностей.

Удары по Сирии

— В свете недавних ударов Израиля по Сирии как вы оцениваете работу российско-израильского механизма по предотвращению инцидентов? Удовлетворены ли в Израиле контактами с Россией по Сирии? Есть ли какое-то недопонимание?

— Могу лишь отметить, что наши страны ведут тесный диалог по очень широкому кругу вопросов. Мы очень довольны этим и будем стараться развивать наш диалог.