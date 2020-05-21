Планы Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан вызвали дискуссии в международном сообществе о будущем урегулирования конфликта с Палестиной. Временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский прояснил в эксклюзивном интервью NEWS.ru позицию страны по этому вопросу, рассказал о взаимодействии с Россией по борьбе с коронавирусом и оценил перспективы открытия границы после окончания пандемии.
Совместная борьба с коронавирусом
— Господин временный поверенный, взаимодействуют ли Израиль и Россия по вопросам борьбы с коронавирусом? Идёт ли обмен опытом, оказывают ли страны помощь друг другу в разработке вакцины?
— Да. Взаимодействие ведётся на уровне руководства наших стран. Этот вопрос неоднократно поднимался в разговорах между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне сопредседателей двусторонней межправкомиссии — министром Зеэвом Элькиным со стороны Израиля и вице-премьером Дмитрием Чернышенко с российской стороны. В ближайшее время эта тема будет затронута и в ходе консультаций по линии министерств здравоохранения. Мы занимаемся этим вопросом и постоянно ищем возможности и новые форматы для расширения диалога.
— Есть ли уже результат этой совместной работы?
— Нужно очень много работать, чтобы получить результат. Проблема коронавируса возникла сравнительно недавно. Идёт процесс, который требует времени. Пока нам нужно запастись терпением, но я уверен, что результат будет.
Открытие границ и возвращение туристов
— По вашим прогнозам, когда может быть открыта граница между странами и возобновятся перелёты? На каких условиях?
— Как таковые перелёты полностью не прекращались. Да, были отменены регулярные рейсы, пока они не возобновлены, но две авиакомпании — израильская и российская — продолжали осуществлять полёты из Москвы в Тель-Авив и обратно. Сейчас в Израиле обсуждается вопрос о том, когда можно будет открыть страну для туризма. Я думаю, это займёт какое-то время — ситуация не полностью стабилизировалась. Но мы работаем над этим.
— Понадобится ли гражданам России, которые захотят отдохнуть в Израиле, предоставить отрицательный тест на коронавирус или пройти двухнедельный карантин, прежде чем начать свой отпуск?
— Работа по этим вопросам ведётся. Я не хотел бы давать неофициальную информацию, потому что пока неясно, какие именно требования будут введены. Их определят в ближайшее время. Мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы вернуть туристов, в том числе и из России.
— Сколько граждан Израиля хотели бы вернуться из России на родину на фоне пандемии? Есть ли у вас аналогичные данные по россиянам в Израиле? Ведётся ли взаимодействие по этим вопросам?
— У нас нет данных по россиянам. Что касается граждан Израиля, то некоторые из них вернулись на родину. У нас нет ограничений на их въезд, но предусмотрен двухнедельный карантин по возвращении. В целом же преград нет.
— Некоторые россияне, находящиеся в Израиле из-за закрытых границ, столкнулись с тем, что у них истёк разрешённый срок пребывания в стране без визы. Есть ли двусторонний диалог на эту тему? Как будет решаться вопрос? Смогут ли люди без проблем вернуться на родину?
— У меня нет детальной информации, но могу сказать одно: любой гражданин России, который хочет вернуться на родину, сможет это беспрепятственно сделать. Мы прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации у некоторых граждан России истёк максимальный срок пребывания (между РФ и Израилем действует безвизовый режим с ограничением срока пребывания до 90 дней. — NEWS.ru.). Этот вопрос находится на контроле у Министерства внутренних дел Израиля. В таком положении оказались не только россияне, но и граждане других стран. Были приняты необходимые меры. Я уверен, что у российских граждан, которые захотят вернуться на родину, не возникнет никаких проблем. Мы знаем, что Россия уже осуществила несколько вывозных рейсов из страны. Никаких вопросов при этом не возникало.
Двусторонние контакты
— Изменится ли политика Израиля на российском направлении с приходом к власти в стране нового правительства? Могут ли быть другие изменения во внешнеполитическом курсе Израиля?
— Внешнеполитический курс Израиля стабилен. Среди политических партий есть широкий консенсус по вопросам внешней политики. Цели Израиля на международной арене известны, их поддерживает подавляющее большинство политических деятелей страны. Так что я не думаю, что произойдут какие-то изменения. Тем более что во главе нового правительства вновь стоит Биньямин Нетаньяху. Наши отношения с Россией останутся такими же тёплыми и дружественными, как и раньше. Более того, новый министр иностранных дел Габи Ашкенази в своей первой речи на церемонии вступления в должность подчеркнул, что он будет работать над укреплением важных для нас отношений с Российской Федерацией. Мы продолжим сотрудничать по различным международным вопросам.
— Планируются ли какие-то двусторонние контакты на высоком и высшем уровнях? Если да, то в каком формате с учётом пандемии?
— Контакты идут постоянно, но на данном этапе пандемия пока не позволяет проводить личные встречи. В самом начале пандемии состоялись два разговора между лидерами наших стран, а также между сопредседателями двусторонней межправкомиссии. Я уверен, с началом работы нового правительства диалог лишь усилится. Также ожидаем продолжения работы по реализуемым двусторонним проектам.
Планы по аннексии Западного берега реки Иордан
— В России негативно оценивают планы Израиля по присоединению части территорий на Западном берегу реки Иордан. Ведётся ли диалог по этому вопросу, может ли быть достигнуто понимание?
— Новое правительство Израиля принесло присягу только в воскресенье. Министры принимают свои обязанности, прорабатываются будущие шаги Израиля. Нам очень важно укрепить свои стратегические отношения с теми арабскими странами, с которыми мы заключили мирные договоры, в контексте региональных вызовов и совместной работы. Это Египет и Иордания.
— Как в Израиле смотрят на возможность введения санкций ЕС за аннексию территорий на Западном берегу реки Иордан? Согласны ли вы со сравнением действий Израиля с действиями России в Крыму?
— Как я сказал, ещё рано говорить о тех или иных действиях. Правительство только начинает свою работу. Также я не думаю, что какие-либо сравнения здесь уместны.
— Вы упомянули речь, которую произнёс на церемонии вступления в должность новый глава израильского МИД. В ней он сказал, что Израиль будет стремиться к реализации предложенной США «сделки века». Можно ли говорить в этом контексте о том, что инициатива президента России Владимира Путина о предоставлении московской площадки для прямых переговоров лидеров Израиля и Палестины уже забыта?
— Мы всегда подчёркиваем, что стремимся к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Это наша неизменная цель, и мы предлагаем палестинской стороне вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Такова наша позиция.
— Ранее вы говорили о том, что Израиль поставляет гуманитарную помощь Палестине и сектору Газа. Продолжаются ли поставки, есть ли какие-то цифры по их объёмам?
— Гуманитарное сотрудничество продолжается. Мы стараемся предоставить нашим коллегам из палестинского министерства здравоохранения всю помощь, которая им необходима, в рамках своих возможностей.
Удары по Сирии
— В свете недавних ударов Израиля по Сирии как вы оцениваете работу российско-израильского механизма по предотвращению инцидентов? Удовлетворены ли в Израиле контактами с Россией по Сирии? Есть ли какое-то недопонимание?
— Могу лишь отметить, что наши страны ведут тесный диалог по очень широкому кругу вопросов. Мы очень довольны этим и будем стараться развивать наш диалог.
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