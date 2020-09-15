ElectroGas Malta: коррупционных схем при сооружении электростанции не было

К участникам проекта по строительству электростанции в Делимаре на Мальте — компаниям Siemens и SOCAR Trading — нет никаких претензий. Такой вывод следует из результатов расследования, итоги которого представила компания ElectroGas Malta. Речь идёт о сооружении новой электростанции мощностью 210 МВт, а также терминала по регазификации СПГ общей стоимостью более €500 млн. Эксперты отмечают, что бизнес по производству электроэнергии достаточно прозрачный и коррупционные схемы тут маловероятны.

Энергетический консорциум Electrogas выступил с заявлением, в котором представил свою бизнес-модель и результаты проверки, которые не выявили признаков коррупции ни на одном из этапов реализации проекта строительства газовой электростанции в Делимаре (Мальта).

Электростанция мощностью 210 МВт строится вместе с терминалом по регазификации СПГ. Общая стоимость проекта составляет более €500 млн. Его реализацией занимается консорциум ElectroGas Malta, в состав которого входит, в частности, компания SOCAR Trading — ей принадлежит 33,33% акций. Таким же пакетом владеет компания Siemens Projects Ventures, а 33,34% принадлежит мальтийскому инвестиционному холдингу GEM.

ElectroGas Malta выиграл тендер правительства страны на строительство двух объектов в 2013 году. Реализация проекта началась в декабре 2014 года и завершилась в январе 2017-го. В 2019-м произошла смена дирекции компании после отставки одного из директоров консорциума — Йоргена Фенека. Он был арестован по обвинению в соучастии в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

В результате в руководстве консорциума появилось три новых директора. Они были осведомлены о необоснованных обвинениях по поводу злоупотреблений в ходе реализации проекта, отмечается в заявлении EGM.

Поэтому сам консорциум в 2019 году инициировал масштабное внутреннее юридическое и экспертно-криминалистическое расследование. Оно не обнаружило никаких нарушений в работе компании ни на стадии тендерных процедур, ни в ходе строительства электростанции, ни в том, что касается операционной деятельности самой EGM, отмечает издание Times of Malta.

У ElectroGas Malta долгосрочное соглашение на поставку электроэнергии и природного газа государственной энергетической компании Enemalta. При этом, как отмечается в заявлении EGM, консорциум не получает прибыли от продажи СПГ Enemalta. Компания зарабатывает на том, что продаёт произведённую ею электроэнергию по фиксированной цене. При этом размер тарифа не зависит от объёмов поставок. В данном случае EGM использует бизнес-модель независимого производителя электроэнергии, которая является обычной практикой для крупномасштабных энергетических проектов, пояснили в компании.

Производство электроэнергии и поставки газа — достаточно прозрачный бизнес. Всё контролируется компьютером, и никаких коррупционных схем тут быть не может. Рустам Танкаев гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ

Выгодный газ

С запуском терминала по регазификации СПГ EGM стал производить 70% энергоносителей, задействованных в производстве электроэнергии на Мальте.

В 2015 году ElectroGas Malta подписал с SOCAR долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа на Мальту для снабжения электростанции. Первая партия СПГ была поставлена на остров в январе 2017 года. Благодаря этому на Мальте были созданы условия для полного отказа от мазута как источника выработки электроэнергии. Как отмечал ранее премьер-министр страны Джозеф Мускат, это позволило снизить на 25% цены на электричество для населения Мальты и на 90% — токсичные выбросы в атмосферу.

Что касается стоимости сжиженного газа, то, как отмечается в заявлении компании, в соответствии с требованиями тендера цены на СПГ были фиксированы на пять лет до 14 апреля 2022 года. После этой даты предполагается переход на плавающую цену на основе предварительно согласованной формулы.

Фиксированные цены всё больше выходят из оборота, отмечает Рустам Танкаев. По его словам, в настоящее время они сохраняются там, где действуют старые долгосрочные контракты. Сейчас на газовом рынке преобладает биржевое ценообразование, газ стал таким же биржевым товаром, как и нефть.

Если компании подписали все договоры и их выполняют их, то всё должно быть нормально, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

При этом надо помнить, что когда вы долгосрочный контракт подписываете, то бывает, что конъюнктура меняется. Так что вы вынуждены покупать дорогой газ либо, наоборот, бывает и так, что вы на низких ценах договорились, а они выросли. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Эксперт отмечает, что компании Siemens и SOCAR — крупнейшие игроки с хорошей репутацией, которой они дорожат.