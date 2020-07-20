Эксперт: США больше всего пострадают, лишив Гонконг преференций

https://static.news.ru/photo/edc49c20-caa2-11ea-ad52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа о лишении Гонконга экономических преференций больше всего ударит по Вашингтону, который «выстрелил себе в ногу». Так считает исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов.

Эксперт напомнил, что в прошлом году на территории Гонконга было зарегистрировано более 1300 американских компаний, среди которых 300 головных офисов. Торговый баланс между США и Гонконгом составил $26,1 млрд. Это является источником крупнейшего двустороннего положительного сальдо торгового баланса США.

Американские предприниматели рассматривают Гонконг в качестве важнейшего направления для финансово-аудиторского и юридического бизнеса, но после введения ограничений многие компании из США просто покинут Гонконг, полагает Маслов.

Теперь экспорт-реэкспорт «схлопнется», — считает эксперт.

По его словам, потери также ждут Гонконг, который в отсутствие пониженных тарифов со стороны США перестанет быть привлекательным в качестве центра реэкспорта в США. Из-за этого убытки понесут представители портового и логистического бизнеса этого района КНР.

Решение США играет незначительную роль для Китая. Эксперт напомнил, что в 2019 году в Гонконг направлялось или шло через него только 12% китайского экспорта. Для сравнения: в 1992 году этот показатель составлял 45%.

К тому же Китай с того времени значительно уменьшил свою зависимость от притока иностранного капитала и технологий. В общем, США ловко «выстрелили себе в ногу» и полностью «слили» Гонконг. КНР даже не поперхнулась, — отметил эксперт.

NEWS.ru писал, что китайские власти планируют ввести санкции против граждан и организаций США, которые оказывали какое-то влияние на принятие закона США «Об автономии Гонконга».

15 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга. США продолжают придерживаться политики введения серьёзных пошлин против Китая.